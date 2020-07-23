Россиянка обнаружила в квартире пролежавшее в пакете четыре месяца тело женщины

В Подмосковье завернутое в пакет тело женщины четыре месяца пролежало на полу в съемной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Труп обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла получить деньги за сдачу жилья. По словам женщины, за день до этого она говорила по телефону с сожителем погибшей. Он сообщил ей, что не сможет в этом месяце заплатить за аренду. Также он сказал, что у него умерла жена.

Рядом с трупом была обнаружена тележка. По предварительным данным, убийца планировал вывезти тело женщины из квартиры и скрыть следы преступления. В настоящее время сожителя погибшей разыскивает полиция.

В мае житель Подмосковья нашел в московской квартире останки, предположительно, бывшего хозяина. Мужчина приехал в квартиру, расположенную в старой пятиэтажке в районе Кунцево, чтобы провести уборку: его об этом попросила 80-летняя тетя. Жилое помещении ранее принадлежало ее брату, пропавшему без вести в 2013 году. Племянник, прибыв на место, начал разбирать завалы и внезапно увидел среди мусора кости. Он вызвал в квартиру полицейских, те передали останки на экспертизу, но это не помогло установить личность скончавшегося человека.