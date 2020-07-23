Россиянин продавал пост главы района Подмосковья за 30 миллионов рублей

В Москве вынесли приговор 51-летнему Ильдусу Хайдарову, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 23 июля, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В марте 2014 года россиянин убедил потерпевшего, что может договориться о согласовании его кандидатуры на пост главы одного из районов Московской области и затем помочь ему на выборах. За свои услуги Хайдаров просил 30 миллионов рублей. Потерпевший передал мошеннику более 19 миллионов рублей.

Суд приговорил Хайдарова к шести годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд арестовал профессора Виктора Нечаева, который пытался продать пост губернатора Московской области за 32 миллиона евро. За эту сумму он обещал своему знакомому сначала устроить встречу с главой Совета безопасности, который утвердил бы нужного кандидата на пост, а затем договориться с администрацией президента, где должны были согласиться с мнением главы Совбеза. Уточнялось, что Нечаев в прошлом занимал пост вице-губернатора Новгородской области и министра науки Мордовии.

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