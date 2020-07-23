ФБР уличило китайское консульство в укрывательстве связанного с армией биолога

ФБР уличило консульство Китая в Сан-Франциско в укрывательстве китайского ученого-биолога, которая оказалась связанной с армией КНР. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает CNN.

По данным следователей, биолог Тан Хуань, которая въехала в США еще осенью прошлого года для проведения исследований в Калифорнийском университете в Дэвисе, не указала в своем заявлении на визу, что имеет отношение к Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Позже ФБР обнаружило в интернете фотографии женщины, на которых она была запечатлена в военной форме. Как оказалось, Тан Хуань работала научным сотрудником в Военно-медицинском университете ВВС Китая и на самом деле все еще числилась на службе.

20 июня ученого пригласили на допрос в ФБР. При этом женщина в беседе со следователями продолжала настаивать, что никак не связана с НОАК, а военную форму была вынуждена носить согласно правилам университета, где она работала. Однако, отмечает CNN, в ходе обыска по месту жительства Тан ФБР якобы удалось найти ряд улик, доказывающих связь женщины с китайскими военными.

26 июня китаянке было предъявлено обвинение по факту мошенничества при получении визы, но к тому времени женщина сбежала. Как считают следователи, в настоящее время ученая находится на территории консульства КНР в Сан-Франциско, где она попросила убежище.

Как пояснили CNN прокуроры, занимающиеся делом, помимо Тан, китайские военные использовали и других ученых, направляя их в США якобы для проведения научной работы. Настоящей же их целью являлась кража информации, представляющей ценность для НОАК. На данный момент, отметили прокуроры, они располагают доказательствами как минимум по одному факту хищения или копирования информации из американских учреждений учеными, приехавшими из Китая. Кроме того, в надзорном ведомстве считают, что китайские власти координируют деятельность научных сотрудников из КНР в США и оказывают им всяческое содействие по возвращению на родину после того, как в начале июня в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан ученый Ван Синь — его также обвинили в мошенничестве с визой.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США обвинили генконсульство Китая в городе Хьюстон в попытках похитить американские медицинские разработки. По их мнению, китайская дипмиссия якобы выполняла роль «высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере».

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. После этого президент США Дональд Трамп допустил закрытие и других китайских консульств в стране. В ответ власти Китая задумались о том, чтобы остановить работу генерального консульства США в Чэнду.