Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в растрате средств благотворительного фонда

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в незаконном распоряжении не принадлежащими им деньгами. Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что в 2019 году принц Уильям перечислил 290 тысяч фунтов стерлингов (более 26,2 миллиона рублей) из своего благотворительного фонда Royal Fondation в фонд герцога и герцогини Сассекских — Sussex Royal.

Однако позднее принц Гарри перечислил около половины этой суммы в другой фонд — Travalyst, 75 процентов акций которого принадлежат самому герцогу Сассекскому. Отмечается, что этот фонд не является благотворительным.

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При этом после выхода принца Гарри и Меган Маркл из состава королевской семья фонд Sussex Royal был закрыт. Однако супруги не вернули ни первую, ни вторую половину средств, перечисленных им принцем Уильямом.

Представители принца Гарри опровергли обвинения в растрате средств благотворительного фонда. «Это клевета и оскорбления в адрес всех выдающихся организаций и личностей, с которыми он [герцог Сассекский] взаимодействовал. Travalyst — это некоммерческая организация, от которой герцог не получает финансовой выгоды», — заявил пресс-секретарь принца.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.