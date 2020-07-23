«Россети» вложат в интеллектуальные системы учета более 381 миллиарда рублей

«Россети» направят на развитие интеллектуальной системы учета более 381 миллиардов рублей до 2030 года, в связи с тем, что компания с 1 июля 2020 года приступила к реализации закона 552-ФЗ. Таким образом, начато массовое внедрение «умных» счетчиков. Об этом рассказал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова на НПП «Исток» имени Шокина в подмосковном наукограде Фрязино.

Интеллектуальная система учета — ключевой элемент цифровой трансформации электроэнергетики. Группа «Россети» вела подготовку к выступлению в силу ФЗ-522 начиная с 2018 года, подчеркнули «Ленте.ру» в пресс-службе «Россетей». На данный момент 15 процентов точек или около 2,7 миллиона приборов коммерческого учета уже оснащены «умными счетчиками». В компании проводилась большая подготовительная работа с поставщиками. В рамках партнерства «Россетей» и госкорпорации «Ростех» созданы и модернизированы производственные линии, в том числе на базе НПП «Исток», готовые обеспечить нарастающую потребность сетевой компании в «умных» счетчиках.

В общей сложности, «Россети» внедрят 18,1 миллиона «умных счетчиков» до конца 2030 года. Выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего потребители. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения. Одновременно ожидается серьезный положительный эффект для энергетиков за счет сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста производительности труда, заявили в «Россетях».

В 2020 году началось поэтапное вступление в силу норм закона № 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета. Закон решает важную социальную задачу — освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. С 1 июля 2020 года —это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. С 1 января 2022 года построение системы учета должно осуществляться только на базе «умных счетчиков». Однако «Россети» приступили к их внедрению уже сейчас, подчеркнули в компании.