Поводок задушил женщину во время прогулки с собаками

Жительница города Рексхем, Северный Уэльс, погибла от удушения поводком во время прогулки с собаками. Об этом сообщает сайт Brobible.

47-летняя Дебора Мэри Робертс (Deborah Mary Roberts) гуляла с двумя собаками. Каким-то образом поводок обвился вокруг шеи женщины и задушил ее.

Маленькая девочка заметила Робертс, лежавшую лицом вниз. Она нашла двух мужчин, которые работали поблизости, и рассказала им, что женщина задыхается, и ей нужна помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти Робертс и констатировали ее смерть на месте происшествия.

Порода собак, которые стали причиной смерти хозяйки, неизвестна, но на странице Робертс в Facebook была опубликована ссылка на сообщество любителей стаффордширских бультерьеров.

Сын погибшей Каллюм (Callum) в публикации на Facebook сказал, что он и его братья тронуты комментариями с соболезнованиями. «Она действительно была единственной в своем роде, и мы будем очень скучать по ней», — написал он.

Робертс страдала болезнью Гентингтона — редким наследственным заболеванием, которое вызывает прогрессирующий распад нервных клеток в головном мозге. Созданная в память о женщине страница по сбору средств уже помогла получить более 1,9 тысячи долларов (92,2 тысячи рублей) в помощь Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию, спустя неделю она скончалась.