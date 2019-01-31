Спящая мать чуть не задушила ребенка волосами

Жительница Великобритании Эмма Льюис Чипили (Emma Lewis Chipili) рассказала, как случайно чуть не задушила ребенка волосами во сне. Ее историей поделилось издание The Mirror.

Во вторник, 29 января, женщина легла спать вместе с годовалым сыном Линкольном. Она призналась, что никогда не перекладывает ребенка в отдельную кроватку. Сквозь сон 35-летняя британка, у которой есть еще пятеро детей, почувствовала, что сын дергается. Чипили открыла глаза и увидела, как ее волосы обвились вокруг шеи Линкольна.

Женщина начала паниковать и попыталась освободить сына. Но ее попытки распутать волосы только ухудшили ситуацию — они обхватывали шею ребенка все туже и туже. Когда Чипили попыталась засунуть пальцы под волосы, чтобы разорвать их, мальчик начал задыхаться. Британка закричала от страха, на шум пришел муж и помог ей освободить Линкольна.

По ее словам, мальчик не пострадал, но сильно испугался, а на его шее остались следы от волос. Сама женщина сильно переволновалась и несколько ночей не могла заснуть.

«Я всегда собирала волосы в пучок перед сном. Но в тот раз я распустила их из-за головной боли и заснула», — призналась Чипили. Она призвала других матерей не повторять ее ошибку.

В конце декабря 2017 года сообщалось о младенце, который чуть не лишился двух пальцев ног из-за волос матери. Кровообращение в пальцах нарушилось, и если бы не своевременная помощь родителей и врачей, пришлось бы проводить ампутацию.

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