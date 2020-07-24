В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза. Молодые люди чаще всего симулируют болезни, но также используют и другие способы избежать военной обязанности. Эти данные были обнародованы на коллегии ГВСУ по итогам работы военных следственных органов.

Осенью 2019 года сообщалось о предложениях Минобороны по борьбе с уклонистами. В частности, речь шла об инициативе, которая позволит военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Сейчас в правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. Это положение решили дополнить формулировкой «в том числе не подтвержденным регистрацией».

Правительство одобрило увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru