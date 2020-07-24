Украина сообщила об удачной расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка «черных ящиков» пассажирского лайнера Boeing 737-800, сбитого в январе Иране, прошла удачно. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».
Считаны и расшифрованы данные с двух бортовых самописцев. «Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев», — сказал Енин.
Он добавил, что расшифровка — один из этапов технического расследования, которое началось сразу после катастрофы. Сколько она продлится, спрогнозировать нельзя.
Иран отказался посылать черные ящики на Украину, сославшись на задержку ответа от Киева относительно судьбы бортовых самописцев. Ящики отправили во Францию.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который должен был выполнить рейс из Тегерана в Киев, был сбит сразу после взлета рано утром 8 января. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди жертв были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Тегеран признал, что Boeing был сбит иранскими военными по ошибке.
12 июля организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад о расследовании авиакатастрофы. В нем утверждалось, что комплекс ПВО сбил лайнер по ошибке: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели, что привело к погрешности в данных при обнаружении самолета. Канада усомнилась в этой версии.