Украина сообщила об удачной расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка «черных ящиков» пассажирского лайнера Boeing 737-800, сбитого в январе Иране, прошла удачно. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Считаны и расшифрованы данные с двух бортовых самописцев. «Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев», — сказал Енин.

Он добавил, что расшифровка — один из этапов технического расследования, которое началось сразу после катастрофы. Сколько она продлится, спрогнозировать нельзя.

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Иран отказался посылать черные ящики на Украину, сославшись на задержку ответа от Киева относительно судьбы бортовых самописцев. Ящики отправили во Францию.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который должен был выполнить рейс из Тегерана в Киев, был сбит сразу после взлета рано утром 8 января. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди жертв были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Тегеран признал, что Boeing был сбит иранскими военными по ошибке.

12 июля организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад о расследовании авиакатастрофы. В нем утверждалось, что комплекс ПВО сбил лайнер по ошибке: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели, что привело к погрешности в данных при обнаружении самолета. Канада усомнилась в этой версии.