Россияне пожаловались на сложности с покупкой лекарств

Каждый четвертый россиянин (23 процента) пожаловался на проблему с покупкой лекарств, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Семашко» и объединения «Фармпробег».

Основными причинами возникновения сложностей респонденты назвали нехватку денег (58 процентов) и отсутствие нужных препаратов (39 процентов). 34 процента граждан отметили, что сталкивались с некачественными препаратами.

Издание отмечает, что за последний год показатели доступа к качественным лекарствам незначительно улучшились. При этом почти в два раза улучшилась ситуация с приобретением медикаментов.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что контролировать лекарственное обеспечение населения поможет создание федерального регистра льготников.

В исследовании ФГБНУ и «Фармпробег» приняли участие 1157 пациентов из разных регионов страны.

После начала эпидемии коронавируса некоторые россияне столкнулись со сложностями при покупке необходимых медикаментов. В частности, проблемы возникли у граждан с аутоиммунными ревматическими заболеваниями (волчанка, артроз и артрит), потому что нужный им препарат гидроксихлорохин («Плаквенил», «Иммард») используется в терапии COVID-19.