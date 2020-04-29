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Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой лекарств из-за коронавируса

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Фото: Николай Титов / «Коммерсантъ»

Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой необходимых лекарств, которые были внесены Минздравом в список препаратов для лечения коронавируса и осложнений от COVID-19. Об этом рассказали в нескольких пациентских организациях, передает «Коммерсантъ».

Сложности возникли у пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, рассказали в Российской ревматологической ассоциации «Надежда» — пациенты не могут получить некоторые препараты ни по государственной льготе, ни купить. С трудностями столкнулись и пациенты с системной склеродермией — они не могут приобрести лекарство «Плаквенил» после того, как Минздрав рекомендовал его для лечения коронавируса: он исчез из аптек, так как его централизованно выкупило государство.

Глава Общероссийской общественной организации больных рассеянным склерозом Ян Власов рассказал, что в следующей версии рекомендаций Минздрава могут появиться и препараты для пациентов с рассеянным склерозом, тогда с нехваткой лекарств столкнутся и они.

Минздрав видит риски дефицита лекарств на российском рынке, пишет «Коммерсантъ», — это следует из проекта постановления правительства о расширении полномочий Росздравнадзора по мониторингу не только ассортимента, но и объема препаратов из списка жизненно необходимых и важных. Источник в одной из фармкомпаний пояснил «Коммерсанту», что предприятиям предлагается посылать данные о производстве и поставках своих препаратов на электронную почту, однако, как заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), маркировка сделает процесс эффективнее — государство сможет контролировать наличие, достаточность и происхождение лекарств в режиме реального времени.

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