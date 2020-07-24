Девушка воссоздала из бумаги платье стоимостью больше 18 миллионов рублей

Студентка факультета искусств лондонской школы дизайна Central St Martin 24-летняя Карина Бондарева воссоздала из бумаги платье популярной рэперши Cardi B, стоимость которого больше 18 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Metro.

Отмечается, что девушка повторила костюм бренда Thom Browne, в котором Cardi B появилась на ежегодном балу Met Gala. Кроме того, Бондарева приняла участие в конкурсе, организованном американским актером Билли Портером. Уточняется, что всем участникам было предложено воссоздать образы знаменитостей с Met Gala своими руками.

На создание оригинального платья рэперши за 200 тысяч фунтов стерлингов (18 миллионов рублей) ушло 44 рубина, 30 тысяч перьев и две тысячи часов работы. Дизайнер смастерила наряд с помощью 500 листов красной бумаги и 120 клеящих карандашей. По словам Бондаревой, она работала над платьем в течение трех дней.

Фото опубликовано @iamcardib

«Я хотела сделать самое большое и яркое платье, какое только можно, и платье Cardi B, безусловно, привлекло к себе наибольшее внимание публики», — подчеркнула девушка.

В итоге Портер заметил опубликованные снимки девушки в социальной сети и разместил их в своем аккаунте. «Когда друг отправил мне скриншот со страницы Портера, я не могла поверить своим глазам», — добавила девушка.

10 февраля сообщалось, что американскую актрису Кристен Уиг сравнили с лобстером на церемонии «Оскар». Причиной стал внешний вид знаменитости. Уиг появилась на красной дорожке в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino.