Помпео сравнил Китай и СССР

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил Китай с СССР, заявив, что благодаря этой схожести Вашингтону удастся победить в противостоянии с Пекином. Его слова, произнесенные на выступлении в Калифорнии, цитирует РИА Новости.

«Компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, — отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права», — заявил Помпео.

Однако основное отличие современного Китая от СССР заключается, по словам госсекретаря, в том, что Пекин прочно интегрирован в мировую экономику, в то время как Советский Союз был закрытым государством. Однако при этом КНР больше зависит от США, чем США от КНР, считает глава внешнеполитического ведомства.

Ранее он заявил о новом принципе в отношениях Вашингтона и Пекина. Теперь, по словам Помпео, США будут действовать не исходя из слов китайских лидеров, но исходя из их поступков.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными. Страны долгое время ведут так называемую торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности» для города. Китай же называет происходящее внутренним делом.