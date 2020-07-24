В Европе завершилась затяжная шоколадная война между производителями сладостей Ritter Sport и Milka из-за формы плитки шоколада, пишет Deutsche Welle.

Производители около 10 лет спорили о том, имеет ли Ritter Sport исключительное право производить шоколад в квадратной упаковке. В 2016 году суд встал на сторону Milka и лишил конкурента эксклюзивных прав, посчитав, что квадратная форма плитки является преимуществом, которого несправедливо лишены конкуренты Ritter Sport.

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Однако спустя год последнему удалось восстановить эксклюзивные права, доказав, что главное в шоколаде вкус и ингредиенты, а не форма. Milka снова подала жалобу, и 23 июля 2020 года высшая немецкая судебная инстанция в Карлсруэ окончательно закрепила права на квадратную форму плитки за Ritter Sport. В обосновании она указала, что подобная форма упаковки не имеет художественной ценности и не приводит к разнице в цене.

Квадратную форму упаковки придумала жена основателя фабрики Ritter Sport Клара Риттер (Clara Ritter) в 1932 году. Такая плитка должна была целиком умещаться в кармане любого спортивного жакета и в отличии от прямоугольной не ломаться.

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