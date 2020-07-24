Коронавирус назвали непобедимым

Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью. Лишь вакцина способна ограничить распространение возбудителя COVID-19, который адаптируется к человеческому организму и будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Майкла Остерхолма, директора Центра исследований инфекционных заболеваний, вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ. Также специалист сомневается, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется. Вакцинирование позволит создать иммунитет, который будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире SARS-CoV-2 заразились более 15 миллионов человек, при этом умерли около 623 тысяч. При этом число заразившихся коронавирусом в США превысило четыре миллиона. Всего в России зафиксировано более 789 тысяч случаев COVID-19.