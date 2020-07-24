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Подозреваемую в убийстве доцента ВГИК отказались арестовать из-за возраста

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Фото: СК РФ / РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Щур. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил ходатайство следствия о помещении ее в СИЗО и отправил подозреваемую под домашний арест до 19 сентября. Причиной такого решения стал возраст (69 лет) и наличие заболеваний у Войтюховской.

19 июля сообщалось, что в полицию обратилась подруга убитой и сообщила, что Ида Борисовна уже двое суток не отвечает на звонки. Она проживала в доме на Кутузовском проспекте. Прибывшие туда полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями. 22 июля подозреваемая была задержана.

Ида Борисовна преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, была автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.

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