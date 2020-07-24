Шахтер нашел огромный алмаз и разбогател

Житель индийской деревни Саркоха, район Панна, штат Мадхья-Прадеш, нашел в шахте крупный алмаз в 10,69 карата. Об этом сообщает издание The Sun.

35-летний Анандилал Кхушваха (Anandilal Khushwaha) работал на арендованной им частной шахте. Во вторник, 21 июля, он обнаружил огромный алмаз в 10,69 карата, стоимость которого составляет около пяти миллионов рупий (4,7 миллиона рублей).

Камень будет продан на аукционе, а вырученные от его продажи деньги достанутся Кхушвахе, за исключением налогов и аукционного взноса. Шахтер пообещал разделить деньги поровну с девятью коллегами по шахте. «Благодаря коллективным усилиям за последние шесть месяцев мы смогли найти столь ценный камень», — пояснил он.

Кхушваха собирается потратить свою часть денег на обучение сына и дочери и другие семейные нужды.

«Одно я знаю точно: я продолжу брать в аренду шахты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что шахтер из Танзании продал правительству обнаруженные им редчайшие камни и стал миллионером. Отец более чем 30 детей добыл два самых больших танзанита, которые когда-либо находили в мире.