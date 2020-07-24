Украина заявила о незаконном вмешательстве в работу сбитого в Иране Boeing

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка «черных ящиков» Boeing 737-800, сбитого в январе в Иране, подтвердила факт незаконного вмешательства в работу пассажирского лайнера. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе», — сообщил Енин.

Ранее дипломат заявил, что расшифровка бортовых самописцев во Франции прошла удачно.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года выполнял рейс из Тегерана в Киев. Самолет был сбит сразу после взлета рано утром. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них были граждане Украины, Ирана, Канады и других государств. Тегеран признал, что Boeing по ошибке сбили иранские военные.

12 июля организация гражданской авиации Ирана представила дополненный доклад о расследовании авиакатастрофы. В нем утверждалось, что комплекс ПВО сбил лайнер из-за человеческой ошибки: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели, что привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

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