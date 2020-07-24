Курс евро взлетел

В начале торгов на Московской бирже в пятницу, 24 июля, стоимость евро впервые с 4 мая превысила 83 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:40 европейская валюта достигла 83,18 рубля, на максимуме она доходила до 83,22 рубля. Доллар также подорожал, но меньше — до 71,63 рубля, скорректировавшись после 71,72 рубля.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают в районе 0,5 процента и 1 процента соответственно.

Российская валюта испытывает давление из-за снижения нефтяных котировок. За сутки стоимость барреля сорта Brent опустилась с 44,7 доллара до 43,2 доллара на фоне падения оптимизма инвесторов по ситуации с коронавирусом.

Евро прибавляет по отношению к доллару после одобрения руководством ЕС пакета стимулов. Страны согласовали план спасения своей экономики стоимостью 750 миллиардов евро.