Европа поставила под угрозу мировое господство доллара

Господство доллара как главной мировой резервной валюты может оказаться под угрозой после того, как лидеры ЕС договорились о плане спасения экономики Европы. На такие последствия решения поставили аналитики Credit Agricole и Mizuho International Plc., пишет Bloomberg.

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На долю доллара приходится более 60 процентов мировых резервов (против 20 процентов у евро), он чаще других валют используется в международных транзакциях.

Однако пакет стимулов, одобренных ЕС, повышает привлекательность единой европейской валюты. Она будет все больше укрепляться по мере того, как глобальная экономика начнет восстанавливаться от пандемии, считают эксперты. Кроме того, совместные долговые обязательства Евросоюза могут стать альтернативой казначейским облигациям США. Если это произойдет, то доля доллара в резервах может вернуться к минимуму 1990-х годов, полагают аналитики.

Ульф Линдал, генеральный директор A.G. Bisset Associate прогнозирует, что по этому показателю евро поднимется более чем на 30 процентов по отношению к доллару в течение следующих 16 месяцев. Однако главным препятствием для такой перспективы является то, что 85 процентов всех валютных транзакций происходят с участием доллара.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что господство доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.

21 июля лидеры ЕС смогли согласовать план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро после многодневных переговоров.