Пушков перечислил пять главных фейков о России за 2020 год

Российский сенатор Алексей Пушков перечислил главные фейки о России, появившиеся за 2020 год. Об этом он рассказал в ходе заседания, посвященного противодействию лживой информации в коронавирусном мире, передает «Парламентская газета».

По его мнению, фейковые новости, которые определили медийный ландшафт западных стран в текущем году и требуют противодействия, можно разделить на пять групп. Так, в первую входят вбросы о вмешательстве России в выборы в США. Эта информация может быть выгодна Демократической партии во главе с кандидатом в президенты США Джо Байденом, который хочет ввести новые санкции против Москвы.

Ко второй группе относятся фейки о вмешательстве России в дела Великобритании, к третьей — информационные вбросы, целью которых является попытка возложить ответственность на СССР за Вторую Мировую войну.

Еще одна группы лживых сообщений была направлена на обвинения России в разжигании региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Пятая группа связана с «подтасовкой» Россией статистики по COVID-19.

Дополнительно он отметил нападки западных стран на поправки в Конституцию России. Также Пушков обратил внимание на тактику некоторых государств закрытия российских СМИ вопреки международным обязательствам и принципам свободы прессы.

Он напомнил, что массированные информационные вбросы не раз в современной истории становились последней фазой перед началом открытых военных действий.

В мае Пушков порассуждал об изменениях в мире после пандемии коронавируса. По его словам, за этот период изменится восприятие государства, которому он предрек усиление и востребованность. Также укрепят свою роль и общественный вес национальные государства.