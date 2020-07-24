Застрелившая двух террористов афганская девушка убила мужа

Среди двух боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России), убитых девушкой из Афганистана, был ее муж. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на родственников подростка и официальных лиц.

Согласно информации издания, 15-летняя Камар Гюль (Qamar Gul) была женой одного из боевиков, которых она застрелила из автомата АК-47 после того, как они убили ее родителей. Отмечается, что террористы пришли в ее дом с целью отобрать девушку.

Ариф Абер (Arif Aber), пресс-секретарь губернатора провинции Гор, заявил, что подросток и ее младший брат, 12-летний Хабибулла (Habibullah), являются «чемпионами в борьбе с талибами», предает Daily Mail.

«Я горжусь, что убила убийц моих родителей», — рассказала девушка. «Я убила их, потому что они убили моих родителей, а также потому, что я знала, что они придут за мной и моим младшим братом», — добавила она. Девушка также сказала, что сожалеет, что не смогла попрощаться с мамой и папой: «После того как я убила двух талибов, я пошла поговорить с родителями, но они не дышали. Мне грустно, что я не смогла поговорить с ними в последний раз».

На прошлой неделе бойцы «Талибан» штурмом взяли дом Камар Гюль, убив ее родителей, предположительно за поддержку правительства. В ответ на это девушка взяла автомат Калашникова, который был у семьи, и застрелила двух террористов, а затем ранила еще нескольких других.

The New York Times описывает провинцию Гор как «особенно жестокую» область для женщин, где девушки в молодом возрасте используются в качестве бартера и объекта обмена, и где из районов, контролируемых талибами, регулярно появляются видеофильмы о забрасывании камнями и порке.