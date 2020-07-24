Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности встать на колени перед жителями Хабаровского края. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 24 июля.

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По его словам, он пойдет на это, «чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы».

Либерал-демократ поблагодарил жителей за поддержку арестованного Сергея Фургала, отрешенного от должности губернатора в связи с утратой доверия, и попросил поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева. «Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же», — заверил политик.

Жириновский добавил, что у Дегтярева прекрасный управленческий опыт. «Руководить комитетом — это практически вице-премьер. (...) И по Москве он сколько набрался ума, разума, когда дважды участвовал в кампании на выборы», — заключил лидер партии.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.

Дегтярев с 2016 года был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В ЛДПР вступил в 2005 году.