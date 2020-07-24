Макрон попал мячом ребенку в голову и оказался на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон во время игры в футбол с подростками в замке Шамбор попал мячом в голову ребенку. Видео оказалось в распоряжении Europe 1.

Лидер Франции прибыл в Шамбор для того, чтобы принять участие в программе для молодых людей, которые не имеют возможности где-либо отдохнуть. В ходе встречи с детьми Макрон согласился стать участником дружеского футбольного матча.

На публикованных кадрах видно, как президент в Маске и деловом костюме играет с подростками. В один момент Макрон попал мячом в голову ребенку, в результате чего тот потерял равновесие и упал.

15 июля попала на видео перебранка президента Франции Эммануэля Макрона с активистами движения «желтые жилеты» в Париже. Активисты окружили Макрона, который прогуливался по парку с супругой Брижит, и начали скандировать антиправительственные лозунги и требовать его отставки. Они обвинили президента в том, что он допускает насилие полиции в отношении «желтых жилетов».