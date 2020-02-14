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Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом

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Жительница английского города Тонтон, графство Сомерсет, пришла поддержать юного внука на соревнованиях по регби и погибла от удара мячом по голове. Об этом сообщает издание The Mirror.

12 января 69-летняя Дженнифер Селвуд (Jennifer Selwood) с трибун смотрела, как ее внук Эллис играет в регби за подростковую команду. Она уже собиралась уходить, но пообещала спортсмену, что останется еще на пять минут. В этот момент один из игроков пнул мяч и попал в голову Селвуд.

От удара пожилая британка упала. Люди поспешили ей на помощь и вызвали медиков. Врачи диагностировали сотрясение мозга и доставили Селвуд в городскую больницу. Позже из-за тяжести состояния пациентку перевели в другую больницу в городе Бристоль. Там Селвуд провела в коме две недели и скончалась 25 января.

В ходе следствия сообщили, что причиной смерти стало травматическое повреждение головного мозга со вторичной апластической анемией, которая мешала свертыванию крови.

У Селвуд остались муж Колин, дети Клэр и Дэниел и четверо внуков.

Ранее сообщалось, что пережившая падение собаки с балкона китаянка подала в суд на владельца и арендаторов здания, возле которого она получила травму, осталась парализована и прикована к постели. 47-летняя женщина, приехавшая в город с мужем на заработки, чтобы накопить денег на свадьбу сына, заходила в здание промышленного предприятия, когда на ее голову с балкона второго этажа свалилась собака.

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