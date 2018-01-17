Британец подал в суд из-за упавшего на него 95-килограммового мальчика

Видео: Daily Mirror

Британец, на которого во время отдыха в Испании упал 95-килограммовый мальчик, подал в суд на организовавшую поездку туристическую компанию. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в начале июня 2017 года. 44-летний Грэм Хайд (Graham Hyde) вместе с женой и восьмилетней дочерью приехал в Барселону, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. При посещении аквапарка на мужчину свалился незнакомый ребенок — он прыгнул в бассейн, когда Хайд съезжал по горке.

«Я увидел приближение чего-то массивного и только потом сообразил, что это был паренек, который приземлился мне буквально на затылок, — говорит мужчина. — Раздался хруст, и я, честно говоря, подумал, что он сломал мне шею. Удар был такой силы, что я провернулся под водой на 360 градусов».

В больнице у Хайда обнаружили сотрясение шейного отдела спинного мозга. Он провел неделю со специальным фиксатором, который ограничивает подвижность головы, и до сих пор страдает от последствий травмы.

Мужчина не винит в произошедшем мальчика, но недоволен реакцией турфирмы. «Отпуск был совершенно испорчен, а компания нас до сих пор игнорирует, — заявил он. — Как минимум могла бы дать какой-то ответ или извиниться». По словам юриста Магдалены Кнез (Magdalena Knez), отсутствие предупредительных знаков возле горки в аквапарке также вызывает вопросы.

В 2016 году сообщалось, что во время хоккейного матча в Ярославле одна из болельщиц попала в больницу после того, как на нее свалилась пьяная женщина из VIP-ложи.

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