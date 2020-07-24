В Совфеде оценили психическое здоровье «штурмующего Крым» Турчинова

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье и уравновешенности экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, который заявил о желании идти штурмом на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, бредовые и неадекватные заявления Турчинова крайне возмутительны. Он посоветовал главе штаба украинской партии «Европейская солидарность» сразу захватить на штурм Крыма белый флаг, так как после объявления войны России ему следует сразу сдаваться.

Цеков заявил, что Турчинов и подобные ему политики до сих пор стоят на тропе войны и считают Россию главным противником. Однако, по мнению сенатора, главным врагом Украины и являются такие личности, как Турчинов.

Ранее Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. По его словам, в начале 2014 года находившиеся на полуострове российские войска прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления Вооруженных сил Украины мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта.