Звезде «Папиных дочек» вставили в ноги пластины

Российскому актеру Михаилу Казакову, упавшему с 12-метровой высоты, вставили в ноги пластины. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 24 июля.

Операцию проводили в одной из больниц Твери. Хирургическая процедура длилась более шести часов.

«Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше», — отметил артист из «Папиных дочек».

Он пояснил, что в настоящее время страдает от сильных болей, но надеется на быстрое восстановление, так как у него семья и двое детей. «О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось», — добавил Казаков.

О своей госпитализации Казаков сообщил 5 июля. Он опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги артиста, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».