Чернокожий мужчина напал на работниц прачечной с ручной пилой и попал на видео

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В американском Портленде чернокожий мужчина напал на работниц прачечной с ручной пилой. Он попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовал телеканал KOIN.

58-летнему Шейну Вольдермиха Грину предъявлены обвинения по многочисленным пунктам, в том числе нападению, незаконному владению оружием и хулиганству. Расследование в отношении Грина продолжается, его мотивы выясняются.

Мужчина совершил преступление еще 17 июля, однако кадры с места событий опубликовали только спустя несколько дней. На видео показано, как вооруженный ручной пилой Грин направляется в прачечную, а затем угрожает двум работницам. Мужчина не нанес им увечий и просто вышел из помещения — уже на улице он снова попытался напасть на нескольких прохожих. Когда на место событий прибыли полицейские, Грин отказывался сдаться добровольно. Офицеры применили силу, чтобы арестовать преступника.

Ранее американский суд приговорил жителя штата Джорджия к 15 годам тюрьмы за попытку нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки. Он планировал террористическую атаку на Белый дом, поскольку это было одним из обязательств его участия в джихаде.

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