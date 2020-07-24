Американец получил 15 лет тюрьмы за планы взорвать Белый дом

Американский суд приговорил жителя штата Джорджия к 15 годам тюрьмы за попытку нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 23-летний житель города Камминг Хашер Джаллал Тахеб (Hasher Jallal Taheb) планировал террористическую атаку на Белый дом поскольку это было одним из его обязательств участия в джихаде.

Расследование в отношении Тахеба продолжалось более года после получения сведений от одного из местных жителей. В марте 2018-го он сообщил правоохранительные органы, что молодой человек был радикализован и планирует поехать за рубеж. В январе 2019 года он был арестован агентами ФБР.

31 января 30-летняя Ханна Ремхилд (Hannah Roemhild) попыталась атаковать на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Женщина танцевала на крыше автомобиля, а когда ее попытались успокоить, села за руль и попыталась скрыться. После непродолжительной погони она въехала в резиденцию Трампа на скорости около 100 километров в час. Ремхилд не пострадала и была задержана.