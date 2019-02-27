Бразильянку депортируют из США после нападения на сторонника Трампа

Видео: Bryton Turner / Facebook

Гражданке Бразилии грозит депортация после того, как она была арестована за нападение на молодого человека в кепке «Make America Great Again» в ресторане. Об этом сообщает New York Post.

16 февраля 41-летняя Росиана Сантос (Rosiane Santos) начала кричать на 23-летнего Бритона Тернера из-за его головного убора в мексиканском ресторане в городе Фалмут. На видео, которое он опубликовал у себя в Facebook, видно, как она пытается сорвать с него кепку. В публикации Тернер рассказывает, что женщина повторила попытку уже после того, как в ресторан пришли полицейские, после чего была арестована.

Как сообщает издание, 26 февраля ее арестовала миграционная полиция — оказалось, что Сантос присутствует в США нелегально, по просроченной в 1994 году туристической визе. Теперь бразильянке грозит депортация. Ее адвокат рассказала New York Post, что женщина ожидает ответа по запросу грин-карты, а также состоит в браке с американским гражданином.

Президент США Дональд Трамп известен своей жесткой позицией против нелегальной иммиграции. Из-за намерения построить стену на южной границе страны его и его сторонников обвиняют в расизме и ксенофобии.

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