Власти США подтвердили намерение разлучать мексиканских нелегалок с детьми

Министр внутренней безопасности США Джон Келли подтвердил намерение американских властей ввести практику разделения матерей с детьми, нелегально въезжающих с территории Мексики. Об этом чиновник заявил в интервью CNN.

«Да, я рассматриваю такой вариант», — заявил Келли. По его словам, у американских социальных служб есть хороший опыт размещения несовершеннолетних в приемных семьях. Он также не исключил вариант передачи детей родственникам, которые находятся на территории США законно.

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Речь идет о присмотре за детьми в период, пока суд рассматривает дело о депортации матери.

5 марта сообщалось, что на базе 50 мексиканских консульств в США открылись центры юридической помощи соотечественникам. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что таким образом правительство страны надеется предотвратить нарушения прав граждан страны, проживающих в США.

Центры юридической помощи будут оказывать бесплатную поддержку мексиканцам, которым грозит депортация из США.