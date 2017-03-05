В США открылись 50 центров юридической помощи мексиканцам-нелегалам

Мексиканские власти открыли на базе консульских отделов в 50 городах США центры юридической помощи соотечественникам. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что таким образом правительство страны надеется предотвратить нарушения прав мексиканцев, проживающих в США.

Необходимость создания консультативных отделов продиктована ужесточением американского законодательства в отношении нелегальных мигрантов. Центры юридической помощи будут оказывать бесплатную поддержку мексиканцам, которых власти США могут депортировать на родину.

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Как указывает «Русская служба Би-би-си», такая поддержка может понадобиться миллионам людей. Сейчас в США проживают около 11 миллионов нелегалов, шесть из которых являются выходцами из Мексики.

13 февраля Видегарай констатировал, что число обратившихся за разъяснениями в дипломатические представительства Мексики в США «растет в геометрической прогрессии».

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.