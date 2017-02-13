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В Мехико рассказали о высылаемых из США мексиканцах

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Луис Видегарай
Луис Видегарай

Количество высылаемых из США мигрантов-мексиканцев в последнее время не увеличилось. Об этом заявил в телеинтервью министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, передает Reuters в понедельник, 13 февраля.

В то же время глава МИД обратил внимание, что его сограждане стали примерно в три раза чаще звонить в консульства после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Видегарай заметил, что число обратившихся за разъяснениями «растет в геометрической прогрессии».

Министр также сообщил, что в последнее время в Соединенных Штатах сотрудники правопорядка чаще проводят операции против нелегалов.

В начале февраля в Вашингтоне была запланирована встреча президентов двух стран, однако мексиканский лидер внезапно отменил свой визит в США. Это произошло после того, как Трамп сделал первые шаги для реализации плана строительства стены вдоль границы с Мексикой за ее счет.

25 января новый глава американской администрации подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

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