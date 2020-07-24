В России собрались бороться с госкомпаниями

В период до 2025 года количество компаний с государственным участием должно сократиться в полтора раза, до 961 предприятия. Такие цифры содержатся в плане деятельности Министерства финансов России на 2020-2025 годы, сообщает РИА Новости.

Ведомство собралось последовательно бороться с государственным участием в экономике. В 2020 году число госкомпаний должно упасть до 1465, в 2021-м — до 1319, в 2022-м — до 1187, в 2023-м — до 1068.

В октябре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов призвал сделать приватизацию более амбициозной. Он отмечал, что это необходимо не для пополнения бюджета, а для структурных изменений.

В январе, еще до отставки правительства Дмитрия Медведева, ведомство опубликовало прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. В нем говорилось о продаже за три года 86 федеральных унитарных предприятий, 186 акционерных обществ, 1168 объектов и 13 долей участия государства в обществах с ограниченной ответственностью.

В июне замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе онлайн-конференции пообещал, что первые сделки могут состояться уже осенью. Однако он не уточнил, какие именно компании готовятся к продаже и остальные детали возможных соглашений.

После отставки правительства Росимущество, через которое государство управляет госкомпаниями, было переведено в ведение Министерства финансов. Оно регулярно выступает за увеличение темпов приватизации, однако в последние годы этот процесс фактически стоял на месте.