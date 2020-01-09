В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Продать предполагается 186 акционерных обществ, 86 унитарных предприятий и доли в 13 обществах с ограниченной ответственностью.

Также избавиться предполагается от более тысячи объектов. В размере поступлений не учитывается стоимость акций крупнейших компаний, которые занимают лидирующее положение в отрасли, если их решатся продать.

Материалы по теме Вприсядку Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году

На продажу будут выставлены: доля в «Росспиртпром» (75 процентов плюс одна акция), «Банк ВТБ» (до 50 процентов плюс одна обыкновенная именная акция), «Кизлярский коньячный завод» (до 50 процентов плюс одна акция). Также Россия выйдет из капитала «Алмазювелирэкспорта», когда полномочия в части экспорта перейдут Госфонду.

О конкретных сроках и способах продажи акционерных обществ не говорится. Их определят после рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов и на основании конъюнктуры рынка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!