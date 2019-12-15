Стало известно о возможном расширении плана приватизации

Правительство России может расширить прогнозный план приватизации государственных компаний на 2020-2022 годы и включить в него дополнительные активы. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, передает ТАСС.

По ее словам, на этой неделе Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. Во время обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу приватизации, а также урегулированы актуальные вопросы по некоторым компаниям.

Фоменко добавила, что по отдельным компаниям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестпрограмм этих компаний. Решение по программе приватизации будет принято на заседании российского правительства, отметила пресс-секретарь.

В октябре Силуанов заявил журналистам, что Минэкономразвития работает над более амбициозным планом приватизации.

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