Названо повышающее риск смерти при коронавирусе средство

Американские ученые назвали средство, которое может повысить риск смерти пациентов с коронавирусом. Об этом пишут «Известия».

По мнению специалистов, состояние больных могут ухудшить популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге. Как показали исследования, смертность среди людей с COVID-19 и принимающих такие лекарства в 2,3 раза выше, чем у тех, кто подобные препараты не употребляли.

Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как считают российские гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких препаратов снижается уровень соляной кислоты. Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активнее проникают в организм человека через слизистые оболочки и усугубляют заболевание.

Ранее в июле группа ученых из Китая выяснила, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия. Как выяснили специалисты, существует связь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых ранее при этом не диагностировался сахарный диабет.