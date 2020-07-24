Мишустин постановил возместить убытки туристам с аннулированной бронью

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристам с аннулированной из-за пандемии бронью в отелях возместят убытки — граждане смогут перенести поездку или вернуть деньги. Документ опубликован в пятницу, 24 июля, на сайте правительства.

Изменения касаются всех туристов, кто полностью или частично оплатил российские или зарубежные туры до 31 марта нынешнего года. Россиянам предложат такие же услуги, какие были оформлены ранее.

Новые сроки поездки будут согласовываться с туроператорами. Услуги должны быть оказаны не позднее 31 декабря 2021 года.

«Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены», — поясняется в постановлении.

При этом гражданин имеет возможность отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор обязан перечислить обратно все оплаченные им деньги до конца 2021 года. «Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления», — уточняется в документе.

23 июля сообщалось, что россиянам, решившим провести отпуск на популярных курортах страны, в том числе в Крыму и Сочи, вернут часть денег за тур. Отмечается, что поездки в эти субъекты должны быть совершены «вне высокого летнего сезона» — с 1 октября по 20 декабря 2020 года.