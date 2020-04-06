Выплаты российским туристам за отмененные поездки предложили отсрочить

Ассоциация туроператоров России (АТОР) захотела заморозить выплаты туристам за отмененные из-за коронавируса поездки. Письмо с соответствующим запросом было направлено в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя министра экономического развития России Сергея Галкина 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
В своем обращении туроператоры поблагодарили правительство за уже принятые меры и предложили последовать примеру западных стран. «Так, Германия предоставила туроператорам и авиакомпаниям право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты. Правительство Франции установило 18-месячный срок, в течение которого туроператоры имеют право рассчитаться с потребителями за аннулированные туры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичные меры в России будут лучшей финансовой поддержкой от государства и дадут возможность туроператорам запустить работу, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. «Также это поможет запуску предприятиям из сопутствующих отраслей — гостиницам, объектам питания, музеям и прочим организациям, чьи услуги включены в туристский продукт», — уточнили в АТОР.
Ранее в марте стали известны условия возврата средств за путевки российским туристам. Их назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что большинство крупных туроператоров не собираются закрываться в условиях пандемии коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения