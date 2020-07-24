Стало известно о тяжелом состоянии российского сенатора

Сенатор Алексей Александров попал в больницу после заражения коронавирусом, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова, передает РИА Новости.

«Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице», — рассказала она.

Нарусова посетовала на то, что члены палаты проходят обязательное тестирование на коронавирус, при этом некоторые гости палаты приходят без масок. «Почему их даже не останавливают и не предлагают их надеть?» — спросила она.

Спикер палаты Валентина Матвиенко в ответ заметила, что без справки прийти в Совфед никто не может. Также она попросила усилить контроль за соблюдением в стенах Совфеда масочного режима.

19 мая Матвиенко сообщила, что коронавирусную инфекцию подхватили пять парламентариев, однако они уже выздоровели. По ее словам, тяжелых форм течения болезни ни у кого из них не было.

68-летний сенатор Алексей Александров представляет в верхней палате Калужскую область.