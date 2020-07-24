Обвиненный в похищении детей рэпер Серега решил воспитывать их вместе с мужчиной

Обвиненный в похищении собственных детей рэпер Серега (полное имя — Сергей Пархоменко) решил воспитывать их вместе с мужчиной Филлипом, который служил старшим сержантом во Французском легионе. Об этом музыкант сообщил в документальном фильме «Тихая заводь», опубликованном на YouTube.

«Он за нами следит, он за нами ухаживает. Пока папы нет, он постоянно с нами», — рассказал о своем воспитателе один из сыновей Сереги.

Филлип заявил, что раньше это были «дети комнатные», а теперь их приучили к определенному режиму жизни. По его словам, Марк и Платон правильно питаются и занимаются спортом. При этом им запрещается играть в компьютерные игры.

Серега отметил, что принципиально не кричит на сыновей и не поднимает на них руку. Он подчеркнул, что очень много внимания уделяет воспитанию. Дети признались, что раньше знали только рекламные тексты из показанных по телевизору роликов, а теперь учат стихотворения.

В марте бывшая жена Сереги Полина Ололо обвинила его в похищении детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в Крым.

Серега приобрел популярность после выпуска песни «Черный бумер». Он также известен по композициям «Король ринга», «Возле дома твоего», «Мне с тобою хорошо», «Миллион долларов США», «Кружим» и «Воровская».