Рэпер Серега захотел украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины. О своем желании хип-хоп-исполнитель заявил в эфире украинской передачи «Танцы со звездами», соответствующий выпуск опубликован на YouTube.

Артист выступил на шоу в паре с танцовщицей Аделиной Дели.

«Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо», — сказал рэпер. Он отметил, что решение о получении украинского паспорта принял недавно.

«Украина для меня — это свобода», — подчеркнул Серега.

По словам рэпера, в этой стране он встретил любимую женщину, родившую ему двух сыновей.

Серега приобрел популярность после выпуска песни «Черный бумер». Он также известен по композициям «Король ринга», «Возле дома твоего», «Мне с тобою хорошо», «Миллион долларов США», «Кружим» и «Воровская».

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