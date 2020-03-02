Рэпера Серегу обвинили в похищении детей

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу (полное имя — Сергей Пархоменко) в похищении детей. Экс-супруга музыканта Полина Ололо опубликовала пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает, как это — воспитывать одному детей», — поделилась она.

По словам бывшей жены Сереги, дети рассказали ей, что артист подвергает их жестким наказаниям, заставляет стоять на гречке и уходит по ночам, оставляя их в одиночестве.

«Старший сын кормил среднего, так как в девять лет он был не приспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними», — отметила Полина Ололо. Она заявила, что в последнее время не может связаться с сыновьями, а также пояснила, что при помощи адвокатского запроса узнала, что Серега увез их в Крым.

В прошлом году Пархоменко захотел стать гражданином Украины. «Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо», — сказал рэпер в эфире украинской передачи «Танцы со звездами».

Серега приобрел популярность после выпуска песни «Черный бумер». Он также известен по композициям «Король ринга», «Возле дома твоего», «Мне с тобою хорошо», «Миллион долларов США», «Кружим» и «Воровская».

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