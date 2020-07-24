Российский Т-72Б3 поводили под водой на глубине пять метров

Более полутысячи танкистов Центрального военного округа (ЦВО) освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области. На соответствующее видео Ruptly обратила внимание «Комсомольская правда».

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Согласно газете, танки погрузились в воду и проехали по дну реки глубиной пять метров. «Военные в условиях низкой видимости ехали по дну реки по приборам, перед погружением на каждый танк устанавливали воздуховод», — пишет издание.

В апреле «Укроборонпром» опубликовал на YouTube видео подводных испытаний модернизированного танка Т-72, проводимых Киевским бронетанковым заводом совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Тогда боевую машину погрузили в водоем на глубину 5 метров, где она успешно преодолела 10-метровую дистанцию.