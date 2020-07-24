В России запустили продажу туров в Турцию

Российские туроператоры запустили продажу туров в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации организации, в онлайн-системах туристических компаний уже можно забронировать путевку в Турцию с вылетами 1 и 10 августа.

«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — говорится в сообщении АТОР.

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Кроме того, на сайте приводится текущая стоимость поездок в Турцию у разных организаций. Например, в Coral Travel цена недельного тура на двоих с размещением в трехзвездочном отеле составит 51 тысячу рублей, а недельный отдых на двоих по системе «все включено» у ANEX Tour обойдется минимум в 60 тысяч рублей.

В список стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания, Турция и Танзания. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, эти направления были популярны у определенной категории граждан.

В этот же день, 24 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.