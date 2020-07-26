Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Согласно данным на 04:30 по московскому времени, за все время коронавирусом заболели 16 196 503 человека по всему миру. Из них выздровели более 9,9 миллионов человек, умерли — 648,3 тысяч.

Первые три места по количеству заболевших занимают США (4,3 миллиона), Бразилия (2,3 миллиона) и Индия (1,3 миллиона). Эти же страны возглавляют список по числу выздоровевших: два миллиона, 1,6 миллиона и 886 тысяч соответственно. Жертв инфекции больше всего в США — 149,3 тысячи. На втором месте по этому показателю Бразилия (86,4 тысяч), на третьем — Великобритания (45,7 тысяч).

При этом, по данным университета Джонса Хопкинса, количество заражений не превысило отметки в 16 миллионов. По его данным, всего было выявлено 15 983 502 случая заболевания COVID-19.