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Умерла критиковавшая Горбачева за перестройку лидер партии большевиков

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Фото: А. Николаев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умерла лидер незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков» и автор статьи против перестройки «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева. Об этом сообщается на сайте партии.

Она скончалась 24 июля после перенесенной тяжелой болезни.

Андреева родилась в 1938 году. С 1989 года она руководила Всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», с ноября 1991 являлась лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Газета «Советская Россия» 13 марта 1988 опубликовала письмо Андреевой, которая в то время преподавала в Ленинградском технологическом институте, под названием «Не могу поступаться принципами». В нем она критиковала курс на перестройку генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Позже это письмо получило известность как антиперестроечный манифест.

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