Сын Высоцкого оценил творчество отца

Актер и режиссер Никита Высоцкий оценил творчество своего отца, советского артиста Владимира Высоцкого в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, образ и творчество Владимира Высоцкого до сих пор вдохновляют людей и побуждает их к действию. Он добавил, что настоящее искусство — вне времени, поскольку оно касается вечных вопросов.

Высоцкий-младший подчеркнул, что артист продолжает жить и после своей смерти. «Чем больше будут эти напластования временные, тем яснее и яснее, кто он и что он. Он очень серьезная фигура, и в нем будут нуждаться», — сказал режиссер.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Он известен в первую очередь как автор и исполнитель песен, которых музыкант написал, по разным оценкам, от 800 до тысячи. Также он играл в театре и в кино. Среди его работ роли в фильмах «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Место встречи изменить нельзя», а также в спектаклях Театра на Таганке — «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Десять дней, которые потрясли мир», «Вишневый сад». Высоцкий скончался в 1980-м.