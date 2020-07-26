Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео

В Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося по Третьему транспортному кольцу автомобиля, спасаясь от похитителей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из мчащейся машины выпадает на проезжую часть мужчина. Он остается лежать на дороге, Двигавшиеся позади автомобили тормозят, люди подходят к лежащему. Приезжает скорая помощь.

Пострадавший госпитализирован. У него диагностирован перелом черепа, множественные ссадины и ушибы.

По данным РЕН ТВ, мужчину и его знакомого похитили трое граждан вечером 24 июля на улице Мусы Джалиля. Похитители требовали 60 тысяч рублей за аренду автомобиля.

Полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства преступления.

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